​Ведущая газета Италии не похвалила Миранчука за игру с «Лацио»

В среду вечером Алексей Миранчук с первых минут вышел на матч против «Лацио» и даже забил победный гол, благодаря которому «Аталанта» пробилась в полуфинал Кубка Италии.

Впрочем, ведущая спортивная газета Италии La Gezzetta dello Sport не похвалила российского полузащитника за прошедший поединок. Миранчук получил шесть баллов. Более высокие оценки имеют сразу восемь игроков команды.

«Если надо забить, Алексей в нужном месте. Но по части интенсивности действий он пока словно рыба вне воды», - приводит комментарий авторитетного издания Telegram-канал «ЭкСпорт».

Всего за «Аталанту» после осеннего перехода Алексей Миранчук провёл четырнадцать матчей и забил четыре гола.