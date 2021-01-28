Италия. Кубок Италии 2020-2021
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​Уткин: «Миранчук прекрасен»

28 Января 2021, 00:59,

Global Look Press

Василий Уткин посредством своего канала в Telegram сказал несколько слов об Алексее Миранчуке. В среду российский хавбек забил за «Аталанту» победный гол в ворота «Лацио» и вывел команду в полуфинал Кубка Италии.

«Миранчук прекрасен», - такими словами начал Уткин своё высказывание. Журналист считает, что Алексей находится в хорошей форме.

Также Уткин отреагировал на мнения тех, кто преуменьшает заслуги Миранчука, мотивируя это кубковой игрой.

«А какой ещё трофей Аталанте реально, не в болезненных мечтах, выиграть?» - вопрошает журналист.

В полуфинале национального кубка «Аталанта» сыграет с победителем дуэли «Наполи» - «Специя». Полуфиналы будут состоять уже из двух матчей – дома и на выезде.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Василий Уткин, Алексей Миранчук
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