Италия. Кубок Италии 2020-2021
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Гол Миранчука в меньшинстве вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии

27 Января 2021, 21:39,

Global Look Press

Во втором четвертьфинальном матче Кубка Италии играли «Аталанта» и «Лацио». Уже в дебюте команды обменялись голами Берата Джимсити и Ведата Мурики, а под конец тайма точно пробили Франческо Ачерби и Руслан Малиновский. Судьба поединка решилась на старте второго тайма. Сначала Хосе Паломино сорвал выход один на один и оставил бергамасков в меньшинстве, и тут же Алексей Миранчук с помощью рикошета забил победный гол - 3:2. Дуван Сапата мог увеличить отрыв своей команды, но попал в Пепе Рейну с 11 метров.

В итоге четвертый гол Алексея Миранчука за «Аталанту» вывел бергамасков в полуфинал.

Протокол игры  
Аталанта 3:2 Лацио
(1:0) Джимсити Берат 7'    
    17' Мурики Ведат (1:1)
    34' Ачерби Франческо (1:2)
(2:2) Малиновский Руслан 37'    
(3:2) Миранчук Алексей 57'    
Голлини Пьерлуиджи Джимсити Берат Ромеро Кристиан   11' Паломино Хосе   53' Меле Йоаким   88' (Кальдара Маттиа (   88') Пессина Маттео Фройлер Ремо Госенс Робин Миранчук Алексей   59' (Де Рон Мартен (   59') Малиновский Руслан   16'   60' (Сапата Дуван (   60') Муриэль Луис   63' (Толой Рафаэл (   63')
Запасные: Спортьелло Марко Руджери Маттео Иличич Йосип Гябуаа Ману Скальвини Джорджио Ламмерс Сэм Шутало Бошко Росси Франческо
Рейна Пепе Патрик   22'   46' (Пароло Марко (   46') Худт Уэсли   71' (Иммобиле Чиро (   71') Ачерби Франческо Марусич Адам Акпа-Акпро Жан-Даниэль Эскаланте Гонсало   57'   62' (Корреа Хоакин (   62') Милинкович-Савич Сергей Фарес Мохамед   22'   46' (Лаццари Мануэль (   46') Перейра Андреас   81' (Лулич Сенад (   81') Мурики Ведат
Запасные: Алиа Марко Вавро Денис Перейра Габриэл Катальди Данило Армини Николо Раду Стефан Чиж Шимон
27 января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лацио, Аталанта, Алексей Миранчук
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