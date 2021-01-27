Гол Миранчука в меньшинстве вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии

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27 Января 2021, 21:39,
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Во втором четвертьфинальном матче Кубка Италии играли «Аталанта» и «Лацио». Уже в дебюте команды обменялись голами Берата Джимсити и Ведата Мурики, а под конец тайма точно пробили Франческо Ачерби и Руслан Малиновский. Судьба поединка решилась на старте второго тайма. Сначала Хосе Паломино сорвал выход один на один и оставил бергамасков в меньшинстве, и тут же Алексей Миранчук с помощью рикошета забил победный гол - 3:2. Дуван Сапата мог увеличить отрыв своей команды, но попал в Пепе Рейну с 11 метров.
В итоге четвертый гол Алексея Миранчука за «Аталанту» вывел бергамасков в полуфинал.
Протокол игры
|(1:0) Джимсити Берат 7'
|17' Мурики Ведат (1:1)
|34' Ачерби Франческо (1:2)
|(2:2) Малиновский Руслан 37'
|(3:2) Миранчук Алексей 57'
Голлини Пьерлуиджи • Джимсити Берат • Ромеро Кристиан • 11'Паломино Хосе • 53'Меле Йоаким 88' ( Кальдара Маттиа ( 88') • Пессина Маттео • Фройлер Ремо • Госенс Робин • Миранчук Алексей 59' ( Де Рон Мартен ( 59') • Малиновский Руслан 16' 60' ( Сапата Дуван ( 60') • Муриэль Луис 63' ( Толой Рафаэл ( 63')
Запасные: Спортьелло Марко • Руджери Маттео • Иличич Йосип • Гябуаа Ману • Скальвини Джорджио • Ламмерс Сэм • Шутало Бошко • Росси Франческо
Рейна Пепе • Патрик 22' 46' ( Пароло Марко ( 46') • Худт Уэсли 71' ( Иммобиле Чиро ( 71') • Ачерби Франческо • Марусич Адам • Акпа-Акпро Жан-Даниэль • Эскаланте Гонсало 57' 62' ( Корреа Хоакин ( 62') • Милинкович-Савич Сергей • Фарес Мохамед 22' 46' ( Лаццари Мануэль ( 46') • Перейра Андреас 81' ( Лулич Сенад ( 81') • Мурики Ведат
Запасные: Алиа Марко • Вавро Денис • Перейра Габриэл • Катальди Данило • Армини Николо • Раду Стефан • Чиж Шимон
27 января.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лацио, Аталанта, Алексей Миранчук