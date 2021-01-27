Гол Миранчука в меньшинстве вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии

Во втором четвертьфинальном матче Кубка Италии играли «Аталанта» и «Лацио». Уже в дебюте команды обменялись голами Берата Джимсити и Ведата Мурики, а под конец тайма точно пробили Франческо Ачерби и Руслан Малиновский. Судьба поединка решилась на старте второго тайма. Сначала Хосе Паломино сорвал выход один на один и оставил бергамасков в меньшинстве, и тут же Алексей Миранчук с помощью рикошета забил победный гол - 3:2. Дуван Сапата мог увеличить отрыв своей команды, но попал в Пепе Рейну с 11 метров.

В итоге четвертый гол Алексея Миранчука за «Аталанту» вывел бергамасков в полуфинал.