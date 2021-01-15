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Гол Миранчука помог «Аталанте» пройти в четвертьфинал Кубка

15 Января 2021, 01:07,

Global Look Press

«Аталанта» продолжает серию успешных зимних матчей. В домашнем кубковом матче с «Кальяри» бергамаски решили задачу. Российский полузащитник Алексей Миранчук впервые вышел в старте и отметил это событие голом в концовке первого тайма, пробив без помех с центра штрафной после выверенного паса Луиса Муриэля. После перерыва гости отыгрались в контратаке, но пропустили в ответ еще дважды.

Миранчук провел на поле 69 минут, а его команда победила со счетом 3:1.

Протокол игры  
Аталанта 3:1 Кальяри
(1:0) Миранчук Алексей 43'    
    55' Соттил Рикардо (1:1)
(2:1) Муриэль Луис 61'    
(3:1) Шутало Бошко 64'    
Спортьелло Марко Шутало Бошко Ромеро Кристиан Джимсити Берат Меле Йоаким Фройлер Ремо   75' (Депаоли Фабио (   75') Пессина Маттео   46' (Де Рон Мартен (   46') Госенс Робин   68' (Хатебур Ханс (   68') Малиновский Руслан Миранчук Алексей   69' (Иличич Йосип (   69'   81') Муриэль Луис   89' (Паломино Хосе (   89')
Запасные: Толой Рафаэл Гябуаа Ману Кортиновис Алессандро Голлини Пьерлуиджи Ламмерс Сэм Росси Франческо Сапата Дуван
Викарио Гульельмо Дзаппа Габриэле Валюкевич Себастьян Чеппители Лука Трипальделли Алессандро   83' (Уна Адам (   83') Нандес Найтан Марин Рэзван Калигара Фабрицио   67' (Черри Альберто (   67') Соттил Рикардо   83' (Ликояннис Хараламбос (   83') Трамони Маттео   72' (Перейро Гастон (   72') Паволетти Леонардо   67' (Педро Жоао (   67')
Запасные: Бочча Сальваторе Дельпупо Исаяс Краньо Алессио Арести Симоне Симеоне Джованни
14 января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Кальяри, Алексей Миранчук
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