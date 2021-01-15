Гол Миранчука помог «Аталанте» пройти в четвертьфинал Кубка

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15 Января 2021, 01:07,
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«Аталанта» продолжает серию успешных зимних матчей. В домашнем кубковом матче с «Кальяри» бергамаски решили задачу. Российский полузащитник Алексей Миранчук впервые вышел в старте и отметил это событие голом в концовке первого тайма, пробив без помех с центра штрафной после выверенного паса Луиса Муриэля. После перерыва гости отыгрались в контратаке, но пропустили в ответ еще дважды.
Миранчук провел на поле 69 минут, а его команда победила со счетом 3:1.
Протокол игры
|(1:0) Миранчук Алексей 43'
|55' Соттил Рикардо (1:1)
|(2:1) Муриэль Луис 61'
|(3:1) Шутало Бошко 64'
Спортьелло Марко • Шутало Бошко • Ромеро Кристиан • Джимсити Берат • Меле Йоаким • Фройлер Ремо 75' ( Депаоли Фабио ( 75') • Пессина Маттео 46' ( Де Рон Мартен ( 46') • Госенс Робин 68' ( Хатебур Ханс ( 68') • Малиновский Руслан • Миранчук Алексей 69' ( Иличич Йосип ( 69' ) • 81'Муриэль Луис 89' ( Паломино Хосе ( 89')
Запасные: Толой Рафаэл • Гябуаа Ману • Кортиновис Алессандро • Голлини Пьерлуиджи • Ламмерс Сэм • Росси Франческо • Сапата Дуван
Викарио Гульельмо • Дзаппа Габриэле • Валюкевич Себастьян • Чеппители Лука • Трипальделли Алессандро 83' ( Уна Адам ( 83') • Нандес Найтан • Марин Рэзван • Калигара Фабрицио 67' ( Черри Альберто ( 67') • Соттил Рикардо 83' ( Ликояннис Хараламбос ( 83') • Трамони Маттео 72' ( Перейро Гастон ( 72') • Паволетти Леонардо 67' ( Педро Жоао ( 67')
Запасные: Бочча Сальваторе • Дельпупо Исаяс • Краньо Алессио • Арести Симоне • Симеоне Джованни
14 января.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аталанта, Кальяри, Алексей Миранчук