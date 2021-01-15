Гол Миранчука помог «Аталанте» пройти в четвертьфинал Кубка

«Аталанта» продолжает серию успешных зимних матчей. В домашнем кубковом матче с «Кальяри» бергамаски решили задачу. Российский полузащитник Алексей Миранчук впервые вышел в старте и отметил это событие голом в концовке первого тайма, пробив без помех с центра штрафной после выверенного паса Луиса Муриэля. После перерыва гости отыгрались в контратаке, но пропустили в ответ еще дважды.

Миранчук провел на поле 69 минут, а его команда победила со счетом 3:1.