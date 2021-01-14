Аталанта - Кальяри: где смотреть прямую трансляцию онлайн

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14 Января 2021, 02:12,
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«Аталанта» и «Кальяри» - соперники по 1/8 финала Кубка Италии. Команда Алексея Миранчука, у которого есть шанс дебютировать в стартовом составе, набрала отличную форму и много забивает. Гости, наоборот, не знают радости побед с осени, хотя с другой стороны если проигрывают, то часто в один мяч.
Пройдет ли «Аталанта» дальше, можно посмотреть по следующим иностранным телеканалам:
Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аталанта, Кальяри