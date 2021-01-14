Аталанта - Кальяри: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Аталанта» и «Кальяри» - соперники по 1/8 финала Кубка Италии. Команда Алексея Миранчука, у которого есть шанс дебютировать в стартовом составе, набрала отличную форму и много забивает. Гости, наоборот, не знают радости побед с осени, хотя с другой стороны если проигрывают, то часто в один мяч.

Пройдет ли «Аталанта» дальше, можно посмотреть по следующим иностранным телеканалам:

Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.