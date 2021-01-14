Миранчук впервые выйдет в стартовом составе «Аталанты»

Сегодня, 14 января, «Аталанта» в рамках 1/8 финала Кубка Италии примет на своём поле «Кальяри».

В стартовом составе клуба из Бергамо впервые выйдет российский полузащитник Алексей Миранчук. Интересно, что с первых минут сыграет и украинец Руслан Малиновский.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:15 по московскому времени.

25-летний Миранчук принял участие в десяти матчах «Аталанты» в нынешнем сезоне и отметился двумя забитыми голами, во всех случаях россиянин выходил на замену.

Напомним, что Алексей перешёл в итальянский клуб из «Локомотива» в сентябре за 14,5 миллиона евро.