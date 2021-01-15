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Сборная России поздравила Миранчука с голом за «Аталанту»

15 Января 2021, 09:58,

Global Look Press

Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника Алексей Миранчука с голом за «Аталанту» в поединке 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри». Встреча завершилась победой бергамасков со счетом 3:1.

«Дебют в стартовом составе - гол! Лёша Миранчук продолжает забивать в дебютных матчах», - гласит сообщение национальной команды в «Твиттере».

Это уже третий гол для Миранчука за итальянский коллектив. Предыдущие два мяча россиянин забил после выхода на замену.

Алексей перебрался в «Аталанту» в сентябре из московского «Локомотива», подписав четырехлетнее трудовое соглашение.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Алексей Миранчук
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