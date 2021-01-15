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Гасперини оценил игру Алексея Миранчука

15 Января 2021, 13:47,

Global Look Press

Рулевой «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру российского хавбека Алексея Миранчука в кубковом поединке против «Кальяри» (3:1). Во вчерашней встрече полузащитник забил гол.

«Алексей показал, что это его позиция. В будущем Миранчук cможет играть вместо Иличича. Он хорошо обращался с мячом, действовал очень уверенно», - цитирует тренера издание tuttoatalanta.

25-летний россиянин перешел в «Аталанту» минувшей осенью из «Локомотива», подписав четырехлетний трудовой договор.

В текущем сезоне итальянской Серии А Миранчук сыграл восемь поединков, записав на свой счет один забитый мяч.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алексей Миранчук, Джан Пьеро Гасперини
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