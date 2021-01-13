Италия. Кубок Италии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Конте считает, что матч с «Ювентусом» измерит амбиции «Интера»

13 Января 2021, 21:49,

Global Look Press

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте на послематчевой пресс-конференции победного матча с «Фиорентиной» в 1/8 Кубка Италии высказался о предстоящем противостоянии с «Ювентусом».

«Ребята выиграли 8 из 10 последних матчей. Важно было пройти дальше в Кубке, будет время на восстановление», - заявил наставник «нерадзурри». «Матч с «Ювентусом» будет измерять наши амбиции и означает возможность сократить отрыв».

В текущем сезоне «Интер» располагается на втором месте в Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на три очка. Встреча 18-го тура против «Ювентуса» пройдёт 17 января в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Ювентус, Интер Милан, Антонио Конте, Серия А
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола