Конте считает, что матч с «Ювентусом» измерит амбиции «Интера»

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте на послематчевой пресс-конференции победного матча с «Фиорентиной» в 1/8 Кубка Италии высказался о предстоящем противостоянии с «Ювентусом».

«Ребята выиграли 8 из 10 последних матчей. Важно было пройти дальше в Кубке, будет время на восстановление», - заявил наставник «нерадзурри». «Матч с «Ювентусом» будет измерять наши амбиции и означает возможность сократить отрыв».

В текущем сезоне «Интер» располагается на втором месте в Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на три очка. Встреча 18-го тура против «Ювентуса» пройдёт 17 января в 22:45 по московскому времени.