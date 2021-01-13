Перед матчем «Фиорентина» - «Интер» два игрока травмировались

В среду вечером в рамках 1/8 финала Кубка Италии отношения выясняют «Фиорентина» и «Интер». Две перестановки в составах команд произошли ещё до стартового свистка. Полузащитник «Интера» Стефано Сенси и хавбек «Фиорентины» Борха Валеро получили повреждения во время разминки. Их места в стартовом составе команд заняли соответственно Артуро Видаль и Джакомо Бонавентура.

Следить за матчем между «Фиорентиной» и «Интером» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит добавить, что победитель этой дуэли в четвертьфинале Кубка Италии сыграет против «Милана».