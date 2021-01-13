Перед матчем «Фиорентина» - «Интер» два игрока травмировались

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13 Января 2021, 17:45,
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В среду вечером в рамках 1/8 финала Кубка Италии отношения выясняют «Фиорентина» и «Интер». Две перестановки в составах команд произошли ещё до стартового свистка. Полузащитник «Интера» Стефано Сенси и хавбек «Фиорентины» Борха Валеро получили повреждения во время разминки. Их места в стартовом составе команд заняли соответственно Артуро Видаль и Джакомо Бонавентура.
Следить за матчем между «Фиорентиной» и «Интером» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Стоит добавить, что победитель этой дуэли в четвертьфинале Кубка Италии сыграет против «Милана».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Фиорентина, Борха Валеро, Стефано Сенси