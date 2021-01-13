Италия. Кубок Италии 2020-2021
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Лукаку: «Мы победили, а это важно для обретения уверенности в своих силах»

13 Января 2021, 20:29,

Global Look Press

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку стал автором победного гола в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Фиорентины» (2:1), поразив ворота противника на 119-й минуте.

- Мы очень счастливы сегодняшней победой, одолев сильного соперника с отличным тренером. Мы победили, а это важно для обретения уверенности в своих силах, мы должны продолжать в том же духе.

Бельгиец также ответил на вопрос о причине слабой игры команды во втором тайме поединка против «Ромы» (2:2): «Не знаю, почему это случилось, но мы работаем над этим и обсуждали эту проблему после того матча. Подобное не должно больше случаться, но у нас молодая команда, мы извлечем урок и сделаем все, что исправиться».

В 1/4 финала Кубка «Интер» сыграет против «Милана».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
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