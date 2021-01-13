Гол Лукаку на 120-й минуте позволил «Интеру» обыграть «Фиорентину»

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13 Января 2021, 19:36,
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Второй фаворит Серии А не смог в основное время решить вопрос с выходом в 1/4 финала Кубка Италии. «Интер» гостил у «Фиорентины» и был гораздо сильнее, вот только не смог вырвать победу за почти 120 минут. Перевес миланцев воплотился в удар Алексиса Санчеса в штангу и пенальти, так как в этом моменте на нем фолили. Артуро Видаль с «точки» был беспощадным. В начале второго тайма «фиалки» использовали свой лучший момент, и Кристиан Куаме вколотил мяч в сетку с линии штрафной. Как ни старалась команда Антонио Конте, казалось, серии 11-метровых не избежать, но на 120-й минуте Ромелу Лукаку здорово сыграл головой - 2:1.
Протокол игры
|40' Видаль Артуро (0:1)
|(1:1) Куаме Кристиан 57'
|119' Лукаку Ромелу (1:2)
Терраччиано Пьетро • Миленкович Никола • Мартинес Лукас II • Роша Игор II • 80'Касерес Мартин 52' ( Влахович Душан ( 52') • Амрабат Софьян • Кастровилли Гаэтано • Бираги Кристиано • Эйссерик Валентин 6' 52' ( Венути Лоренцо ( 52') • Бонавентура Джакомо • 27'Куаме Кристиан 57' 97' ( Кальехон Хосе ( 97')
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан 45' 61' ( Де Врей Стефан ( 61') • Раноккия Андреа • 117'Коларов Александар • Янг Эшли 69' ( Лукаку Ромелу ( 69' ) • 120'Видаль Артуро 84' 94' ( Брозович Марсело ( 94') • Эриксен Кристиан • 79'Гальярдини Роберто 81' ( Барелла Николо ( 81') • Перишич Иван • Санчес Алексис • 120'Мартинес Лаутаро 69' ( Хакими Ашраф ( 69' ) 112'
Запасные: Сенси Стефано • Паделли Даниэле • Бастони Алессандро • Раду Йонуц
13 января.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Фиорентина