Гол Лукаку на 120-й минуте позволил «Интеру» обыграть «Фиорентину»

Второй фаворит Серии А не смог в основное время решить вопрос с выходом в 1/4 финала Кубка Италии. «Интер» гостил у «Фиорентины» и был гораздо сильнее, вот только не смог вырвать победу за почти 120 минут. Перевес миланцев воплотился в удар Алексиса Санчеса в штангу и пенальти, так как в этом моменте на нем фолили. Артуро Видаль с «точки» был беспощадным. В начале второго тайма «фиалки» использовали свой лучший момент, и Кристиан Куаме вколотил мяч в сетку с линии штрафной. Как ни старалась команда Антонио Конте, казалось, серии 11-метровых не избежать, но на 120-й минуте Ромелу Лукаку здорово сыграл головой - 2:1.