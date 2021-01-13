Италия. Кубок Италии 2020-2021
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Гол Лукаку на 120-й минуте позволил «Интеру» обыграть «Фиорентину»

13 Января 2021, 19:36,

Global Look Press

Второй фаворит Серии А не смог в основное время решить вопрос с выходом в 1/4 финала Кубка Италии. «Интер» гостил у «Фиорентины» и был гораздо сильнее, вот только не смог вырвать победу за почти 120 минут. Перевес миланцев воплотился в удар Алексиса Санчеса в штангу и пенальти, так как в этом моменте на нем фолили. Артуро Видаль с «точки» был беспощадным. В начале второго тайма «фиалки» использовали свой лучший момент, и Кристиан Куаме вколотил мяч в сетку с линии штрафной. Как ни старалась команда Антонио Конте, казалось, серии 11-метровых не избежать, но на 120-й минуте Ромелу Лукаку здорово сыграл головой - 2:1.

Протокол игры  
Фиорентина 1:2 Интер Милан
    40' Видаль Артуро (0:1)
(1:1) Куаме Кристиан 57'    
    119' Лукаку Ромелу (1:2)
Терраччиано Пьетро Миленкович Никола Мартинес Лукас II Роша Игор II   80' Касерес Мартин   52' (Влахович Душан (   52') Амрабат Софьян Кастровилли Гаэтано Бираги Кристиано Эйссерик Валентин   6'   52' (Венути Лоренцо (   52') Бонавентура Джакомо   27' Куаме Кристиан   57'   97' (Кальехон Хосе (   97')
Запасные: Монтьель Кристобаль Далле Мура Кристиан Песселья Херман Валеро Борха Дункан Альфред Дронговски Бартломей Баррека Антонио Dimo Krastev
Ханданович Самир Шкриньяр Милан   45'   61' (Де Врей Стефан (   61') Раноккия Андреа   117' Коларов Александар Янг Эшли   69' (Лукаку Ромелу (   69'   120') Видаль Артуро   84'   94' (Брозович Марсело (   94') Эриксен Кристиан   79' Гальярдини Роберто   81' (Барелла Николо (   81') Перишич Иван Санчес Алексис   120' Мартинес Лаутаро   69' (Хакими Ашраф (   69'   112')
Запасные: Сенси Стефано Паделли Даниэле Бастони Алессандро Раду Йонуц
13 января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Фиорентина
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