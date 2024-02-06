Каннаваро может возглавить итальянский клуб

Известный в прошлом итальянский защитник, а в настоящий момент футбольный тренер Фабио Каннаваро может продолжить карьеру в Серии Б. Об этом сообщают журналисты портала Goal.com.

Согласно информации источника, в услугах 50-летнего специалиста заинтересован «Бари». Фабио провел предварительные переговоры с руководством клуба.

После 23 туров Серии Б «Бари» набрал 27 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Последним местом работы Каннаваро был итальянский клуб «Беневенто», который он покинул в прошлом году.

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