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Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро назвал фаворита в борьбе за скудетто

10 Января 2024 • 11:52 Комментировать
Монца
...
Интер Милан
13.01 22:45

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Фабио Каннаваро назвал фаворита в борьбе за чемпионский титул Серии А. Напомним, в данный момент миланский «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая «Ювентус» на два очка.

«На мой взгляд фаворитом на скудетто является «Интер». Это команда с более качественными игроками, у неё более совершенный и глубокий состав. Мне нравится атакующий футбол «Интера», – заключил Каннаваро в беседе с Tuttosport.

Напомним, «Ювентус» в последний раз становился чемпионом Италии в 2020 году. Этот титул был девятым подряд для «старой синьоры».

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