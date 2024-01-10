Каннаваро назвал фаворита в борьбе за скудетто

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Фабио Каннаваро назвал фаворита в борьбе за чемпионский титул Серии А. Напомним, в данный момент миланский «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая «Ювентус» на два очка.

«На мой взгляд фаворитом на скудетто является «Интер». Это команда с более качественными игроками, у неё более совершенный и глубокий состав. Мне нравится атакующий футбол «Интера», – заключил Каннаваро в беседе с Tuttosport.

Напомним, «Ювентус» в последний раз становился чемпионом Италии в 2020 году. Этот титул был девятым подряд для «старой синьоры».