«Дженоа» вернулся в Серию А

В субботу «Дженоа» на своём поле обыграл «Асколи» со счётом 2:1. Набрав три очка, «красно-синие» обеспечили себе финиш как минимум на второй позиции в турнирной таблице Серии Б. Это означает, что «Дженоа» возвращается в Серию А.

«Дженоа» вернулся в топ-дивизион Италии с первой попытки. «Красно-синие» вылетели год назад, финишировав в Серии А на 19-й строчке.

Таким образом, две прямые путёвки в Серию А уже разыграны. Ранее выход в топ-дивизион оформил «Фрозиноне». Ещё один билет в элиту будет разыгран в плей-офф.