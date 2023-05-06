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Чемпионат Италии. Серия Б

«Дженоа» вернулся в Серию А

06 Мая 2023 • 17:32 Комментировать
Дженоа
2:1
Асколи
окончен

В субботу «Дженоа» на своём поле обыграл «Асколи» со счётом 2:1. Набрав три очка, «красно-синие» обеспечили себе финиш как минимум на второй позиции в турнирной таблице Серии Б. Это означает, что «Дженоа» возвращается в Серию А.

«Дженоа» вернулся в топ-дивизион Италии с первой попытки. «Красно-синие» вылетели год назад, финишировав в Серии А на 19-й строчке.

Таким образом, две прямые путёвки в Серию А уже разыграны. Ранее выход в топ-дивизион оформил «Фрозиноне». Ещё один билет в элиту будет разыгран в плей-офф.

Протокол игры  
Дженоа2:1Асколи
(1:0) Бани Маттиа16'  
(2:0) Бадель Милан63'  
  68'Марсура Давиде (2:1)
Мартинес ХосепБани МаттиаФольякко Алессандро  58'Дрэгушин РадуMorten FrendrupСтураро Стефано 46' (Ягелло Филип ( 46') Бадель МиланСтротман КевинСабелли Стефано  76' 82' (Хефти Сильван ( 82') Кода Массимо 77' (Экубан Калеб ( 77') Гудмундссон Альберт 82' (Араму Маттиа ( 82')
Запасные: Драгус ДенисШемпер АдрианМаттурро АланПушкаш ГеоргеИльзанкер ШтефанЛипани ЛукаСальседо ЭддиBrayan Boci
Леали НиколаАдьяпонг Клод 82' (Донати Франческо ( 82') Беллучи Джузеппе  59'Шимич ЛоренцоSimone GiordanoКоллоколо Микеле  62'Бюхель Марсель 73' (Джоване Самуэль ( 73') Калигара ФабрициоМендеш Педру 67' (Марсура Давиде ( 67') Форте Франческо 67' (Лунгой Кристофер ( 67') Гондо Седрик 82' (Дионизи Федерико ( 82')
Запасные: Проя ФедерикоТавчар АляжЭрамо МиркоГуарна ЭнрикоГнаоре ЭддиКваранта ДанилоFilippo Palazzino
06 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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