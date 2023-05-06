«Дженоа» вернулся в Серию А

В субботу «Дженоа» на своём поле обыграл «Асколи» со счётом 2:1. Набрав три очка, «красно-синие» обеспечили себе финиш как минимум на второй позиции в турнирной таблице Серии Б. Это означает, что «Дженоа» возвращается в Серию А.
«Дженоа» вернулся в топ-дивизион Италии с первой попытки. «Красно-синие» вылетели год назад, финишировав в Серии А на 19-й строчке.
Таким образом, две прямые путёвки в Серию А уже разыграны. Ранее выход в топ-дивизион оформил «Фрозиноне». Ещё один билет в элиту будет разыгран в плей-офф.
Протокол игры
|(1:0) Бани Маттиа16'
|(2:0) Бадель Милан63'
|68'Марсура Давиде (2:1)
Мартинес Хосеп•Бани Маттиа•Фольякко Алессандро• 58'Дрэгушин Раду•Morten Frendrup•Стураро Стефано46' (Ягелло Филип (46') •Бадель Милан•Стротман Кевин•Сабелли Стефано 76'82' (Хефти Сильван (82') •Кода Массимо77' (Экубан Калеб (77') •Гудмундссон Альберт82' (Араму Маттиа (82')
Леали Никола•Адьяпонг Клод82' (Донати Франческо (82') •Беллучи Джузеппе• 59'Шимич Лоренцо•Simone Giordano•Коллоколо Микеле• 62'Бюхель Марсель73' (Джоване Самуэль (73') •Калигара Фабрицио•Мендеш Педру67' (Марсура Давиде (67') •Форте Франческо67' (Лунгой Кристофер (67') •Гондо Седрик82' (Дионизи Федерико (82')
06 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".
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