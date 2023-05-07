Бывший игрок «Зенита» снова заканчивает карьеру

«Дженоа» официально вернулся в Серию А, это случилось после победы над «Асколи» - Генуя не останется без своего клуба в Серии А, даже несмотря на неминуемый вылет «Сампдориии».

Бывший игрок питерского «Зенита» Доменико Кришито может чувствовать себя удовлетворенным - миссия выполнена, ведь он возвращался в «Дженоа» после того, как в прошлом году решил было закончить карьеру, именно для того, чтобы помочь клубу сперва остаться в Серии А, а затем попробовать вернуться, что и получилось.

Теперь, накануне игры с «Бари», которая станет для него последней перед домашними фанатами, Кришито объявил о том, что завершает карьеру - он хочет попрощаться с тифози, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.