Игроки «Палермо» совершили благородный поступок на борту самолёта

Игроки итальянского «Палермо» попали в нестандартную ситуацию на борту самолета, который перебрасывал их домой после матча в Парме. Вместе с ними на борту оказалась группа детей, которые также возвращались на Сицилию после экскурсии по Парме.

И у одного из детей, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, начался приступ панической атаки - прямо в салоне лайнера. Игроки «Палермо» включились в эту ситуацию - во-первых, они помогли успокоить детей, а во-вторых, каждый из них взял под опеку детей и развлекали их на протяжении всего полета, который в итоге прошел без осложнений.