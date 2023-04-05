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Чемпионат Италии. Серия Б

Игроки «Палермо» совершили благородный поступок на борту самолёта

05 Апреля 2023 • 05:40 Комментировать
Парма
2:1
Палермо
окончен

Игроки итальянского «Палермо» попали в нестандартную ситуацию на борту самолета, который перебрасывал их домой после матча в Парме. Вместе с ними на борту оказалась группа детей, которые также возвращались на Сицилию после экскурсии по Парме.

И у одного из детей, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, начался приступ панической атаки - прямо в салоне лайнера. Игроки «Палермо» включились в эту ситуацию - во-первых, они помогли успокоить детей, а во-вторых, каждый из них взял под опеку детей и развлекали их на протяжении всего полета, который в итоге прошел без осложнений. 

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Палермо
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