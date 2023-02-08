Буффон надеется вернуться в Серию А

Неувядающий Джанлуиджи Буффон, выступающий за «Парму», мечтает о возвращении в высшую лигу итальянского чемпионата. В минувшие выходные «Парма» сделала важный шаг, обыграв со счетом 2:0 идущую второй в турнирной таблице Серии Б «Дженоа». Теперь команда Буффона занимает седьмое место.

- Я не хочу провести обычный сезон, я ставлю перед собой максимальные задачи, несмотря на возраст. Мы поставили себе цель - выйти в Серию А, и не просто выйти туда, а достойно выступить, а не вылететь в первый же год, - цитирует слова Джанлуиджи Буффона итальянское новостное агентство ITASportPress.