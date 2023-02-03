Кришито: «Уверен, вернёмся в Серию А»

Бывший игрок питерского «Зенита», итальянский оборонец Доменико Кришито, полон решимости вернуть свой нынешний клуб «Дженоа» в высшую лигу итальянского футбола. «Дженоа» лишился места в Серии А в прошлом году, после чего Кришито решил вернуться и помочь клубу в критический момент.

- Когда мне позвонили из «Дженоа», я не смог отказать, хотя уже подумывал об окончании карьеры. В «Дженоа» не принято отказывать. У нас непростой чемпионат, тут есть очень хорошие игроки, но я уверен в том, что мы сможем вернуться в Серию А, потому что у команды есть желание и воля сделать это, - цитирует слова футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.