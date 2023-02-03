Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

Кришито: «Уверен, вернёмся в Серию А»

03 Февраля 2023 • 22:00 Комментировать
Парма
...
Дженоа
1 2.75 X 3.05 2 2.75
05.02 18:15

Бывший игрок питерского «Зенита», итальянский оборонец Доменико Кришито, полон решимости вернуть свой нынешний клуб «Дженоа» в высшую лигу итальянского футбола. «Дженоа» лишился места в Серии А в прошлом году, после чего Кришито решил вернуться и помочь клубу в критический момент.

- Когда мне позвонили из «Дженоа», я не смог отказать, хотя уже подумывал об окончании карьеры. В «Дженоа» не принято отказывать. У нас непростой чемпионат, тут есть очень хорошие игроки, но я уверен в том, что мы сможем вернуться в Серию А, потому что у команды есть желание и воля сделать это, - цитирует слова футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Доменико Кришито
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРМА ДЖЕНОА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Модена Модена
Кальяри Кальяри
1
0
2.75 2.95 2.75
Видео
04.02.23 в 16:00
Козенца Козенца
Тернана Тернана
3.10 3.25 2.31
Видео
04.02.23 в 16:00
Перуджа Перуджа
Брешия Брешия
2.50 3.05 3.00
Видео
04.02.23 в 16:00
Читтаделла Читтаделла
Асколи Асколи
2.80 2.95 2.80
Видео
04.02.23 в 16:00
Беневенто Беневенто
Венеция Венеция
2.35 3.15 3.15
Видео
04.02.23 в 16:00
Пиза Пиза
Зюйдтироль Зюйдтироль
1.99 3.20 4.10
Видео
04.02.23 в 16:00
СПАЛ СПАЛ
Бари Бари
2.85 2.95 2.70
Видео
04.02.23 в 18:15
Комо Комо
Фрозиноне Фрозиноне
3.35 3.15 2.24
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Февраля
22:00 · Италия. Серия Б
Кришито: «Уверен, вернёмся в Серию А»
00:51 · Италия. Серия Б
Бывший нападающий «Ювентуса» «приземлился» в «Парме»
31 Января
12:54 · Италия. Серия Б
Черышев ответил, готов ли он играть за сборную России
10:19 · Италия. Серия Б
Черышев рассказал о своих отношениях с Черчесовым
30 Января
22:30 · Италия. Серия Б
Денис Черышев рассказал об адаптации в «Венеции»
21:12 · Италия. Серия Б
Денис Черышев: «Из меня получится плохой эксперт»
19:53 · Италия. Серия Б
​Черышев рассказал, как сорвался его трансфер в турецкий клуб
17:06 · Италия. Серия Б
СПАЛ объявил о переходе Наингголана официально
28 Января
17:50 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков считает, что Акинфееву не угнаться за Буффоном
16:10 · Италия. Серия Б
​Буффону исполнилось 45 лет 1
00:52 · Италия. Серия Б
Черышев попал в заявку «Венеции» на матч с «Читтаделлой»
26 Января
00:36 · Италия. Серия Б
Стали известны финансовые запросы Наингголана в СПАЛ
25 Января
23:06 · Италия. Серия А
«Сампдория» заинтересована в бывшем полузащитнике «Баварии»
21 Января
18:41 · Италия. Серия Б
«Венеция» опустилась на дно Серии Б, команда Ваноли проиграла три матча из пяти последних
20 Января
08:46 · Италия. Серия Б
Наингголана пригласили в итальянский клуб
Все новости
Рекомендуем