В «Венеции» рассказали об отсутствии предложений по Черышеву

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал, что в итальянский клуб не поступали официальные предложения по возможному трансферу полузащитника Дениса Черышева.

«Пока не известно ни о каких предложениях по поводу Дениса Черышева. Однако россиянин — молодец, он полностью восстановился от повреждения и держится хорошо», — цитирует Брендолина Sport24.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист может продолжить карьеру в РПЛ.

Действующий контракт Черышева с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе итальянской команды 10 матчей, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.