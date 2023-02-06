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Чемпионат Италии. Серия Б

В «Венеции» рассказали об отсутствии предложений по Черышеву

06 Февраля 2023 • 09:33 Комментировать
Венеция
...
СПАЛ
11.02 16:00

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал, что в итальянский клуб не поступали официальные предложения по возможному трансферу полузащитника Дениса Черышева.

«Пока не известно ни о каких предложениях по поводу Дениса Черышева. Однако россиянин — молодец, он полностью восстановился от повреждения и держится хорошо», — цитирует Брендолина Sport24.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист может продолжить карьеру в РПЛ.

Действующий контракт Черышева с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе итальянской команды 10 матчей, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Давиде Брендолин
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ВЕНЕЦИЯ СПАЛ
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