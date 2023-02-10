Кураньи – о Черышеве: «Время берёт своё»

Бывший динамовец и форвард сборной Германии Кевин Кураньи высказался о настоящем этапе в карьере российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

«Ты можешь отлично работать на тренировках, но время всё равно берет свое. И с возрастом тебе становится тяжелее, затем ты переходишь в другой чемпионат. Это вполне нормальное явление в футболе. Хорошей идеей будет переход Черышева в будущем в кипрский «Арис», - цитирует Кураньи Sport24.

Напомним, что этот сезон Черышев проводит в аутсайдере Серии Б под руководством Паоло Ваноли – в «Венеции», однако из-за своей частой травматичности россиянин играет нерегулярно, в 10 встречах у него три гола и один ассист.