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Чемпионат Италии. Серия Б

Кураньи – о Черышеве: «Время берёт своё»

10 Февраля 2023 • 23:16 Комментировать
Венеция
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Через 15 ч. 42 мин.

Бывший динамовец и форвард сборной Германии Кевин Кураньи высказался о настоящем этапе в карьере российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

«Ты можешь отлично работать на тренировках, но время всё равно берет свое. И с возрастом тебе становится тяжелее, затем ты переходишь в другой чемпионат. Это вполне нормальное явление в футболе. Хорошей идеей будет переход Черышева в будущем в кипрский «Арис», - цитирует Кураньи Sport24.

Напомним, что этот сезон Черышев проводит в аутсайдере Серии Б под руководством Паоло Ваноли – в «Венеции», однако из-за своей частой травматичности россиянин играет нерегулярно, в 10 встречах у него три гола и один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Кевин Кураньи Денис Черышев Венеция
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