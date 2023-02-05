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Чемпионат Италии. Серия Б

Наингголан прекрасно дебютировал за СПАЛ - гол плюс пас

05 Февраля 2023 • 03:45 Комментировать
СПАЛ
3:4
Бари
окончен

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан, по поводу которого многие сомневались, прекрасно вернулся в итальянский чемпионат - он забил за СПАЛ в Серии Б, а также сделал голевую передачу на своего партнера.

Правда, его успехи не помогли клубу выиграть - СПАЛ проиграл со счетом 3:4 в матче с «Бари». При этом бельгийский полузащитник провел на поле менее одного тайма - он вышел на замену на 51-й минуте.

Напомним, что ранее Наингголан долгое время выступал в составе «Ромы», однако его предыдущим клубом был брюссельский «Андерлехт», с которым эпатажный футболист расстался не без скандала. 

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Евро-Футбол.Ру,
Раджа Наингголан СПАЛ 2013 СПАЛ
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