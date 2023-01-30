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Чемпионат Италии. Серия Б

СПАЛ объявил о переходе Наингголана официально

30 Января 2023 • 17:06 Комментировать
СПАЛ
...
Бари
04.02 16:00

СПАЛ объявил о подписании контракта с бельгийским полузащитником Раджой Наингголаном.

Соглашение 34-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитано до конца текущего сезона, однако в нём также предусмотрена опция продления ещё на один год.

Начинал нынешний сезон Наингголан в бельгийском «Антверпене». За эту команду хавбек успел провести 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее полузащитник также выступал за «Кальяри», «Рому» и миланский «Интер», с которым выиграл чемпионат Италии в 2021 году.

Отметим, что СПАЛ выступает в итальянской Серии Б. После 22 туров команда из города Феррара располагается на 15-м месте турнирной таблицы, имея в своём активе 24 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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