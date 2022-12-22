Фабрегас назвал главные качества игры полузащитника

Бывший футболист «Барселоны» и «Арсенала» Сеск Фабрегас назвал главные качества хорошего полузащитника.

«Игра в атаку, вскрытие линии обороны пасом, анализ поля и положения своих партнёров по команде, прежде чем мяч достанется вам», — написал испанский полузащитник об этих качествах в своих социальных сетях, также отметив, что точность передач на уровне 95% и отсутствие возможности влиять на игру для него ничего не значит.

Напомним, что Фабрегас является двухкратным чемпионом Европы и победителем ЧМ-2010 в составе испанской сборной. В настоящий момент победитель первенств Испании и Англии выступает за итальянский клуб «Комо» из Серии Б.