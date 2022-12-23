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Чемпионат Италии. Серия Б

Фабрегас поделился планами после окончания карьеры игрока

23 Декабря 2022 • 22:19 Комментировать
Комо
...
Читтаделла
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26.12 17:00

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас, который прямо сейчас переживает закат своей футбольной карьеры, заявил в соцсетях, что планирует не уходить из футбола и стать тренером. На данный момент бывший «канонир» выступает в итальянской Серии Б за «Комо».

«Усердно работаю над этим», - написал Фабрегас о планах стать футбольным тренером.

На протяжении взрослой карьеры, помимо «Комо», Фабрегас выступал за такие клубы как «Арсенал» (Лондон), «Барселона», «Челси» и «Монако». А также становился двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира в составе «красной фурии».

Ранее Фабрегас назвал самых технически одарённых партнёров по лондонскому «Арсеналу», в котором провёл восемь лет карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Сеск Фабрегас
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