Каннаваро хотел подать в отставку, но его отговорил президент «Беневенто»

Не так давно, всего лишь три недели тому назад, мы сообщали о том, что Фабио Каннаваро стал тренером «Беневенто», в связи с чем испытывал большие надежды. Но действительно оказалась несладкой - два первых матча закончились вничью, а следующие два «Беневенто» проиграл.

И после поражения от «Комо» бывший обладатель «Золотого мяча» в 2006 году решил подать в отставку, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Однако президент клуба уговорил Каннаваро не спешить и продолжать работу.

В следующем туре «Беневенто» сразится в домашнем матче с «Пизой», эта игра пройдет 29 октября.