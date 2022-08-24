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Чемпионат Италии. Серия Б

Стротман будет выступать за «Дженоа»

 
24 Августа 2022 • 22:07 Комментировать
Пиза
...
Дженоа
28.08 21:45

Выступающая в итальянской Серии Б «Дженоа» усилилась за счет Кевина Стротмана - нидерландский полузащитник возвращается в клуб, в котором он выступал ранее, в течение шести месяцев сезона 2020\2021. Речь идет об аренде игрока у «Марселя», в котором Стротман выступает с 2018 года, но в основном играет по арендам (в прошлом сезоне в «Кальяри»).

Однако у «Дженоа» будет возможность выкупить игрока, который в прошлом играл за «Рому» - но лишь в том случае, если клуб вернется в Серию А, откуда «грифоны» вылетели по итогам минувшего чемпионата. Примечательно, что зарплату Стротману будет по-прежнему платить «Марсель», сообщает ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Дженоа Кевин Стротман
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