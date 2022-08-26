«Дженоа» усилился этническим венгром из Румынии, выступавшим ранее за «Интер»

Выступающий в итальянской Серии Б «Дженоа» усилился 26-летним румынским нападающим с венгерской фамилией - Георге Пушкашем. Подробности соглашения, к сожалению, не приводятся. В прошлом Пушкаш выступал за такие клубы, как итальянские «Бари», «Беневенто», «Новара», «Палермо», «Пиза» и даже «Интер», а также за английский «Рединг». С 2018 года привлекается для выступлений в сборной Румынии.

Пушкаш - этнический венгр, родившийся на территории Румынии, его фамилия очень популярна именно в Венгрии, достаточно вспомнить легендарного Ференца Пушкаша, звезду венгерского футбола 50-х годов прошлого столетия.