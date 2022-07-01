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Чемпионат Италии. Серия Б

Австралийский чемпионат пополнится европейской звездой

01 Июля 2022 • 20:59 Комментировать

Вингер «Венеции» Луиш Нани продолжит карьеру в Австралии, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, ветеран продолжит карьеру в «Мельбурн Виктори». Австралийскому клубу игрок достанется бесплатно, хотя у него контракт с венецианцами до 2023 года.

Нани выступал за «Венецию» с января 2022 года, перейдя из американского «Орландо» в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне он провёл за итальянский клуб 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Сайт Transfermarkt оценивает 35-летнего португальца в 700 тыс евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Луиш Нани Венеция Мельбурн Виктори
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