Австралийский чемпионат пополнится европейской звездой

Вингер «Венеции» Луиш Нани продолжит карьеру в Австралии, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, ветеран продолжит карьеру в «Мельбурн Виктори». Австралийскому клубу игрок достанется бесплатно, хотя у него контракт с венецианцами до 2023 года.

Нани выступал за «Венецию» с января 2022 года, перейдя из американского «Орландо» в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне он провёл за итальянский клуб 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Сайт Transfermarkt оценивает 35-летнего португальца в 700 тыс евро.