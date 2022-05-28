«Фоджа» и Земан снова расстались

Зденек Земан больше не является тренером «Фоджи», таким образом завершился уже четвертый отрезок у руля этого клуба для 75-летнего чешского специалиста, ставшего одной из легенд итальянского футбола, несмотря на то, что играет «Фоджа» нынче уже не в первой и даже не во второй лиге.

Впервые Земан возглавил «Фоджу» в сезоне 1986/1987, затем работал с клубом с 1989 по 1994 год. Третье пришествие состоялось в сезоне 2010/2011, и, наконец, в 2021 году Земан возглавил клуб в четвертый раз. В нынешнем сезоне клуб занял седьмое место в классификации Серии С.

Как уточняет ITASportPress, чешский специалист покинул пост по собственному желанию.