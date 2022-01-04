Буффон заразился коронавирусом

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, который выступает за «Парму», заразился коронавирусной инфекцией. Об этом отрапортовала пресс-служба представителя Серии Б. В связи с этим 43-летнего голкипера перевели в режим самоизоляции.

В нынешнем сезоне второго по значимости дивизиона чемпионата Италии Джиджи сыграл 18 поединков, в которых пропустил 21 гол. В шести встречах Буффон сохранил свои ворота на замке.

По итогам 18 туров «Парма» набрала 23 балла и занимает место во второй половине турнирной таблицы.

Контракт Джанлуиджи с клубом рассчитан до 2023 года.