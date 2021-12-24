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Чемпионат Италии. Серия Б

Буффон рассказал, где хочет продолжить карьеру

24 Декабря 2021 • 08:09 Комментировать (2)

Страж ворот «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался по поводу своей дальнейшей карьеры. Опытный вратарь хотел бы поиграть за океаном.

«Мне интересен переезд в США или Мексику, хотел бы там поиграть в футбол. Мне интересен такой вызов, но нужно немного подождать. Стану ли я тренером? Пока не могу ответить на этот вопрос. Я так и не выиграл Лигу чемпионов, поэтому сохраняю мотивацию. Если бы у меня была медаль победителя ЛЧ, то я бы уже ушел из футбола», - приводит слова 43-летнего голкипера Calciomercato.

Контракт Джанлуиджи с «Пармой» рассчитан до лета 2023 года.

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Джанлуиджи Буффон
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Reich83
24 Декабря 2021 в 09:19
Буффон брехло! 5 лет назад кричал, что это его последний сезон
Zenituwka
24 Декабря 2021 в 09:17
Я извиняюсь, а как играя в США или Мексике он со своей мотивацией выйграет ЛЧ?
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