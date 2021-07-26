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Бруну Алвеш близок к переходу в «Кротоне»

26 Июля 2021, 18:17,

Бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш пребывает в шаге от трансфера в состав клуба Серии В «Кротоне».

39-летний футболист, который нынешним летом покинул ряды «Пармы», кажется, уже нашёл себе новое место работы. По данным Sky Sport Italia, чемпион Европы в составе сборной Португалии подпишет контракт с «Кротоне» на один сезон.

Ветеран готов выступать во втором итальянском дивизионе за команду Франческо Модесто. Бруну Алвеш уже направляется на Апеннины с целью подписания договора.

Игрок широко известен по своим выступлениям за «Зенит», «Фенербахче» и «Порту».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Бруну Алвеш, Кротоне
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