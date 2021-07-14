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14 Июля 2021, 22:24,
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Итальянские футбольные клубы «Кьево» и «Новара» могут прекратить существование, поскольку приближаются к банкротству. Об этом сообщает Football Italia.
По данным источника, оба клуба по итогам прошлого сезона были исключены из футбольных лиг, в розыгрышах которых брали участие: «Кьево» не смог пройти аттестацию для участия в Серии Б, а «Новару» исключили из Серии С.
Также сообщается, что клубы подавали апелляции в связи с исключением из лиг, но они, скорее всего, не будут удовлетворены, так как у клубов нет денег для финансирования участия в следующем сезоне.
Ещё два итальянских клуба пребывают под угрозой навсегда исчезнуть с футбольной карты мира. Напомним, днями ранее стало известно о прекращении существования «Ливорно».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Кьево, Новара, Серия В