Итальянские футбольные клубы «Кьево» и «Новара» могут прекратить существование, поскольку приближаются к банкротству. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, оба клуба по итогам прошлого сезона были исключены из футбольных лиг, в розыгрышах которых брали участие: «Кьево» не смог пройти аттестацию для участия в Серии Б, а «Новару» исключили из Серии С.

Также сообщается, что клубы подавали апелляции в связи с исключением из лиг, но они, скорее всего, не будут удовлетворены, так как у клубов нет денег для финансирования участия в следующем сезоне.

Ещё два итальянских клуба пребывают под угрозой навсегда исчезнуть с футбольной карты мира. Напомним, днями ранее стало известно о прекращении существования «Ливорно».