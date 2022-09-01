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Кубок Германии

17-летний Тель вошёл в историю «Баварии»

 
01 Сентября 2022 • 07:36 Комментировать
Виктория Кёльн
0:5
Бавария
окончен

Перспективный форвард Матис Тель, присоединившийся к мюнхенской «Баварии» этим летом, принял участие в поединке первого раунда Кубка Германии против «Виктории Кёльн». Встреча завершилась разгромной победой подопечных Юлиана Нагельсманна со счетом 5:0.

17-летний нападающий отметился забитым мячом в прошедшем противостоянии. Благодаря этому француз стал самым молодым автором гола «Баварии» в Кубке страны. Он забил гол в возрасте 17 лет и 126 дней, об этом рапортует статистический портал Opta.

Напомним, что Тель был куплен мюнхенским грандом у «Ренна» за 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Матис Тель
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