Мюллер вышел на второе место по матчам за «Баварию»

Ветеран мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер принял участие в кубковом поединке против клуба «Виктория Кёльн». Встреча завершилась разгромной победой чемпиона Бундеслиги со счетом 5:0.

Прошедший матч стал для опытного нападающего 632-м в футболке команды из Мюнхена. Томас вышел на второе место по сыгранным матчам за «Баварию», сравнявшись по данному показателю с экс-голкипером команды Оливером Каном.

Напомним, что рекордсменом по матчам за мюнхенский коллектив является Зепп Майер, в активе которого 682 встречи.

Мюллер защищает цвета «Баварии» с 2007 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.