Мюллер: «После двух лет хочется снова вернуться в финал Кубка Германии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер намекнул, что его команда в этом сезоне намерена всерьёз побороться за победу в Кубке Германии. Напомним, что в последний раз мюнхенцы побеждали в этом турнире в кампании 2019/20.

«Спустя два года мы хотели бы снова вернуться в финал Кубка Германии. С нетерпением жду среды», – цитирует Мюллера журналист Максимилиан Кох.

Напомним, что в среду «Баварии» предстоит сыграть в первом раунде Кубка Германии на выезде с «Викторией». Матч стартует в 21:45 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Бавария» вылетела из Кубка Германии на ранней стадии, проиграв с разгромным счётом гладбахской «Боруссии».