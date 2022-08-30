​«Бавария» поделится доходами с «Викторией» из Кёльна

В среду в рамках 1/32 финала Кубка Германии сразятся «Виктория» из Кёльна и «Бавария». Мюнхенский гранд решил поделиться с клубом третьего дивизиона доходами – 50% от продаж билетов «Бавария» передаст «Виктории».

«Виктория» из Кёльна может похвастаться более чем 110-летней историей и постоянным присутствием в немецком профессиональном футболе. Многие клубы страдают от последствий пандемии, а «Бавария» всегда славилась тем, что поддерживала проблемные клубы», - сказал президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер.

«Виктория» ожидает принять на матче с «Баварией» 50 тысяч зрителей. Это будет самый крупный матч в истории клуба.