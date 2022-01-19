Дортмундская «Боруссия» выбита из Кубка представителем второй Бундеслиги

Из-за вылета «Баварии» уже в первом для себя раунде Кубка Германии дортмундская «Боруссия» считалась фаворитом турнира, но и она провалилась. В матче с «Санкт-Паули», лидером второго дивизиона «шмели» пропустили два мяча до перерыва и в итоге не смогли спастись. Гола Эрлинга Холанна с 11-метрового было мало - 1:2.