Дортмундская «Боруссия» выбита из Кубка представителем второй Бундеслиги

Из-за вылета «Баварии» уже в первом для себя раунде Кубка Германии дортмундская «Боруссия» считалась фаворитом турнира, но и она провалилась. В матче с «Санкт-Паули», лидером второго дивизиона «шмели» пропустили два мяча до перерыва и в итоге не смогли спастись. Гола Эрлинга Холанна с 11-метрового было мало - 1:2.
Протокол игры
|(1:0) Аменийдо Этьенн4'
|(2:0) Витсель Аксель40'
|58'Холанн Эрлинг (2:1)
Смарш Деннис•Ольссон Себастьян 75' (Диттген Макс ( 75') •Медич Яков•Лоуренс Джеймс•Пакарада Леарт•Беккер Финн•Смит Эрик•Хартель Марсель•Ирвайн Джексон•Бургшталлер Гвидо 90' (Макиенок Симон ( 90') •Аменийдо Этьенн 75' (Цандер Лука-Милан ( 75')
Кобель Грегор•Мёнье Тома•Аканджи Мануэль 76' (Загаду Дан-Аксель ( 76') •Хуммельс Матс•Геррейро Рафаэль•Брандт Юлиан•Витсель Аксель 90' (Мукоко Юссуфа ( 90') •Беллингхем Джуд•Ройс Марко•Холанн Эрлинг•Азар Торган 65' (Мален Дониэлл ( 65')
18 января. Стадион "Millerntor Stadion".
Бан пользователя