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Кубок Германии

Впервые за последние 11 лет финал Кубка Германии пройдёт без участия «Баварии» либо дортмундской «Боруссии»

19 Января 2022 • 01:08 Комментировать (1)
Санкт-Паули
2:1
Боруссия Д
окончен

Смена декораций в Кубке Германии - уже после стадии 1/8 финала стало ясно, что престижная награда в этом году не достанется ни «Баварии», ни «Боруссии», которые, как правило, забирают себе все внутренние трофеи.

Мюнхенцы покинули турнир еще на стадии 1/16 финала, скандально уступив со счетом 0:5 менхенгладбахской «Боруссии». Дортмундцы прошли в 1/8 и там сразились с «Санкт-Паули», однако также уступили - 1:2. Такого, чтобы ни «Бавария», ни «Боруссия» не выходили в 1/4 финала Кубка Германии, не случалось с сезона 2006/2007.

Также с 2011 года хотя бы одна из этих команд (и очень часто они обе) выходила в финал турнира - но сейчас и эта закономерность нарушилась.
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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Кубок Германии
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Juventini83
19 Января 2022 в 01:26
Да и правильно сделали, тупо слились. Теперь Бавария положит все силы в ЛЧ, а Боруссия сосредоточится на втором месте в чемпе.
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окончен Мюнхен-1860 0:1 Карлсруэ
окончен после пенальти Кёльн 1:1 Гамбург 1.85 3.90 3.90
окончен Бохум 3:1 Майнц
окончен Санкт-Паули 2:1 Боруссия Д 1.38 5.30 7.20
19.01  20:30 РБ Лейпциг ... Ганза
19.01  20:30 Ганновер 96 ... Боруссия М 4.50 4.50 1.65
19.01  22:45 Хоффенхайм ... Фрайбург 2.05 3.65 3.45
19.01  22:45 Герта ... Унион Берлин
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