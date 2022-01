Впервые за последние 11 лет финал Кубка Германии пройдёт без участия «Баварии» либо дортмундской «Боруссии»

Смена декораций в Кубке Германии - уже после стадии 1/8 финала стало ясно, что престижная награда в этом году не достанется ни «Баварии», ни «Боруссии», которые, как правило, забирают себе все внутренние трофеи.

Мюнхенцы покинули турнир еще на стадии 1/16 финала, скандально уступив со счетом 0:5 менхенгладбахской «Боруссии». Дортмундцы прошли в 1/8 и там сразились с «Санкт-Паули», однако также уступили - 1:2. Такого, чтобы ни «Бавария», ни «Боруссия» не выходили в 1/4 финала Кубка Германии, не случалось с сезона 2006/2007.

0/2 – For the first time since the 2006-07 season neither FC Bayern München nor Borussia Dortmund have reached the quarter final of the DFB-Pokal. Upset. @DFBPokal_EN