Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Германии

Главный тренер «Боруссии» объяснил провал в Кубке Германии

19 Января 2022 • 09:24 Комментировать
Санкт-Паули
2:1
Боруссия Д
окончен

Дортмундская «Боруссия» сенсационно вылетела из Кубка Германии. В рамках 1/8 финала турнира «шмели» потерпели поражение от клуба «Санкт-Паули» со счетом 1:2. Наставник проигравших Марко Розе дал интервью после неудачного выступления.

«Команда плохо начала встречу. В стартовый отрезок у нас возникли проблемы, мы быстро пропустили гол. После второго пропущенного мяча мы внесли коррективы в игру. Однако главный вопрос заключается в том, что «Боруссия» не смогла в этом матче проявить себя в качестве фаворита. Мы не справились», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне именно «Боруссия» стала обладателем трофея, победив в финале «РБ Лейпциг».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Розе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.01  20:30 РБ Лейпциг ... Ганза
19.01  20:30 Ганновер 96 ... Боруссия М 4.50 4.50 1.65
19.01  22:45 Хоффенхайм ... Фрайбург 2.05 3.65 3.45
19.01  22:45 Герта ... Унион Берлин
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Января
09:24 · Германия. Кубок
Главный тренер «Боруссии» объяснил провал в Кубке Германии
01:08 · Германия. Кубок
Впервые за последние 11 лет финал Кубка Германии пройдёт без участия «Баварии» либо дортмундской «Боруссии» 1
00:41 · Германия. Кубок
Дортмундская «Боруссия» выбита из Кубка представителем второй Бундеслиги
29 Октября
18:00 · Германия. Кубок
«Люди, а не роботы» - Нагельсманн о поражении «Баварии» 0:5
28 Октября
12:33 · Германия. Кубок
Левандовски прокомментировал поражение «Баварии» со счётом 0:5
10:28 · Германия. Кубок
«Катастрофа»: реакция Мюллера на разгром «Баварии» со счётом 0:5
10:11 · Германия. Кубок
«Бавария» не смогла побить мировой рекорд, прервав 84-матчевую голевую серию
09:07 · Германия. Кубок
В «Баварии» отреагировали на провал в Кубке Германии 1
08:11 · Германия. Кубок
Швайнштайгер - о провале «Баварии» в Кубке Германии: «Команда не имеет права на такое выступление»
00:06 · Германия. Кубок
Поражение 0:5 от «Боруссии» Мёнхенгладбах – самое крупное в истории «Баварии» за последние 43 года
27 Октября
23:36 · Германия. Кубок
Невероятно, но факт: «Бавария» проиграла 0:5 в Мёнхенгладбахе 1
21:15 · Германия. Кубок
​«Боруссия» Мёнхенгладбах - «Бавария» - 5:0 (закончен)
26 Октября
14:48 · Германия. Кубок
Заболевший коронавирусом Нагельсманн пропустит ещё один матч «Баварии»
26 Августа
18:55 · Германия. Кубок
«Вольфсбург» окончательно исключен из Кубка Германии – апелляция была отклонена футбольным союзом
11:10 · Германия. Кубок
«Бавария» одержала вторую по величине победу с 1965 года 3
Все новости
Рекомендуем