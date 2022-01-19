Главный тренер «Боруссии» объяснил провал в Кубке Германии

Дортмундская «Боруссия» сенсационно вылетела из Кубка Германии. В рамках 1/8 финала турнира «шмели» потерпели поражение от клуба «Санкт-Паули» со счетом 1:2. Наставник проигравших Марко Розе дал интервью после неудачного выступления.

«Команда плохо начала встречу. В стартовый отрезок у нас возникли проблемы, мы быстро пропустили гол. После второго пропущенного мяча мы внесли коррективы в игру. Однако главный вопрос заключается в том, что «Боруссия» не смогла в этом матче проявить себя в качестве фаворита. Мы не справились», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне именно «Боруссия» стала обладателем трофея, победив в финале «РБ Лейпциг».