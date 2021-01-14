Мюллер прокомментировал вылет «Баварии» из Кубка Германии

Форвард «Баварии» Томас Мюллер высказался о сенсационном вылете своей команды из Кубка Германии. В рамках 1/16 финала турнира мюнхенский гранд неожиданно уступил «Хольштайну» (2:2, 5:6 - в серии пенальти).

«Бавария» проиграла андердогу из Киля. Будет глупо говорить об удаче, но она была явно не на нашей стороне. «Хольштайн» приложил максимум усилий. Они провели отличный поединок.

Мы допускали ошибки, а соперники были довольно хладнокровны как в основное время, так и в серии пенальти», - цитирует нападающего пресс-служба клуба.

Напомним, что «Хольштайн» выступает во второй Бундеслиге.