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Мюллер прокомментировал вылет «Баварии» из Кубка Германии

14 Января 2021, 10:21,

Global Look Press

Форвард «Баварии» Томас Мюллер высказался о сенсационном вылете своей команды из Кубка Германии. В рамках 1/16 финала турнира мюнхенский гранд неожиданно уступил «Хольштайну» (2:2, 5:6 - в серии пенальти).

«Бавария» проиграла андердогу из Киля. Будет глупо говорить об удаче, но она была явно не на нашей стороне. «Хольштайн» приложил максимум усилий. Они провели отличный поединок.

Мы допускали ошибки, а соперники были довольно хладнокровны как в основное время, так и в серии пенальти», - цитирует нападающего пресс-служба клуба.

Напомним, что «Хольштайн» выступает во второй Бундеслиге.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Томас Мюллер
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Комментарии (4)
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0
Марченко Максим
14 Января 2021, 12:09

Ну то такой проигрыш не о чём ,просто НЕ ПОВЕЗЛО ,тем более по пенальти ,бывает.

0
andrej
14 Января 2021, 11:24
супер сенсация
0
andrej
14 Января 2021, 11:23
супер сенсация
1
Super fanat
14 Января 2021, 10:23

Опозорились, опозорились. Впрочем, скоро будет работа над ошибками, а значит, в Бундеслиге стоит ожидать улучшения результатов. Не думаю, что руководство Баварии будет смотреть на ситуацию спустя рукава.

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