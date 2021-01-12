Гнабри возобновил тренировки после травмы

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12 Января 2021, 10:59,
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Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри восстановился после повреждения, полученного по ходу поединка 14-го тура немецкой Бундеслиги против «Майнца» (5:2).
Как сообщает издание Bild, 25-летний футболист принял участие во вчерашней тренировке команды и может сыграть в поединке второго раунда Кубка Германии против «Хольштайна».
Гнабри защищает цвета мюнхенского коллектива с 2017-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел 13 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча.
После 15 туров Бундеслиги «Бавария», набрав 33 балла, занимает первое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Серж Гнабри