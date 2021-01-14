«Бавария» упустила победу на 95-й минуте кубкового матча и вылетела в серии пенальти

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14 Января 2021, 01:28,
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Во втором раунде Кубка Германии «Бавария» играла против «Хольштайн Киля» и была близка к победе с минимальным перевесом. Уже в дебюте фавориты повели, когда Серж Гнабри добавил мяч в сетку после того, как его выпустил из рук вратарь. Вскоре оборона «Баварии» уже привычно оставила Мануэля Нойера один на один с соперником, и Фин Бартельс свой шанс не упустил. Казалось, победный мяч был забит сразу после перерыва, это Лерой Сане со штрафного по идеальной траектории вложил мяч в девятку. Хозяева поля в компенсированное время отчаянно пытались отыграться и добились своего на 95-й минуте.
В итоге все решилось в серии пенальти, где «Бавария» была слабее - 5:6, а Мануэль Нойер не взял ни одного 11-метрового.
Протокол игры
|Хольштайн Киль
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2:2
(пен. 6:5)
|Бавария
|14' Гнабри Серж (0:1)
|(1:1) Бартельс Фин 37'
|48' Сане Лерой (1:2)
|(2:2) Валь Хауке 90'
Гелиос Иоаннис • Дем Янник • Валь Хауке • Тескер Штефан 80' ( Коменда Марко ( 80') • Ван ден Берг Йоханнес • Мюлинг Александер 84' ( Серра Янни ( 84') • Мефферт Йонас 45' 84' ( Арслан Ахмет ( 84') • Ли Чжэ-Сон • Бартельс Фин • Порат Финн 77' ( Резе Фабиан ( 77') • Меес Джошуа 77' ( Хауптман Никлас ( 77')
Запасные: Гирт Беньямин • Дене Томас • Киркесков Миккель • Нойман Фил
Нойер Мануэль • Сарр Буна 85' ( Павар Бенджамин ( 85') • Зюле Никлас • 61'Эрнандес Люка • Альфонсо Дэвис • Киммих Йозуа • Толиссо Корентен 106' ( Алаба Давид ( 106') • Мусиала Джамал 74' ( Левандовски Роберт ( 74') • Мюллер Томас • Сане Лерой 74' ( Коста Дуглас ( 74') • Гнабри Серж 90' ( Рока Марк ( 90')
Запасные: Мартинес Хави • Нюбель Александр • Боатенг Жером • Зиркзее Джошуа
13 января. Стадион "Holstein Stadion".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Хольфштайн Киль