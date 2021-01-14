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«Бавария» упустила победу на 95-й минуте кубкового матча и вылетела в серии пенальти

14 Января 2021, 01:28,

Global Look Press

Во втором раунде Кубка Германии «Бавария» играла против «Хольштайн Киля» и была близка к победе с минимальным перевесом. Уже в дебюте фавориты повели, когда Серж Гнабри добавил мяч в сетку после того, как его выпустил из рук вратарь.  Вскоре оборона «Баварии» уже привычно оставила Мануэля Нойера один на один с соперником, и Фин Бартельс свой шанс не упустил. Казалось, победный мяч был забит сразу после перерыва, это Лерой Сане со штрафного по идеальной траектории вложил мяч в девятку. Хозяева поля в компенсированное время отчаянно пытались отыграться и добились своего на 95-й минуте.

В итоге все решилось в серии пенальти, где «Бавария» была слабее - 5:6, а Мануэль Нойер не взял ни одного 11-метрового.

Протокол игры  
Хольштайн Киль

2:2

(пен. 6:5)

 Бавария
    14' Гнабри Серж (0:1)
(1:1) Бартельс Фин 37'    
    48' Сане Лерой (1:2)
(2:2) Валь Хауке 90'    
Гелиос Иоаннис Дем Янник Валь Хауке Тескер Штефан   80' (Коменда Марко (   80') Ван ден Берг Йоханнес Мюлинг Александер   84' (Серра Янни (   84') Мефферт Йонас   45'   84' (Арслан Ахмет (   84') Ли Чжэ-Сон Бартельс Фин Порат Финн   77' (Резе Фабиан (   77') Меес Джошуа   77' (Хауптман Никлас (   77')
Запасные: Гирт Беньямин Дене Томас Киркесков Миккель Нойман Фил
Нойер Мануэль Сарр Буна   85' (Павар Бенджамин (   85') Зюле Никлас   61' Эрнандес Люка Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа Толиссо Корентен   106' (Алаба Давид (   106') Мусиала Джамал   74' (Левандовски Роберт (   74') Мюллер Томас Сане Лерой   74' (Коста Дуглас (   74') Гнабри Серж   90' (Рока Марк (   90')
Запасные: Мартинес Хави Нюбель Александр Боатенг Жером Зиркзее Джошуа
13 января. Стадион "Holstein Stadion".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Хольфштайн Киль
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