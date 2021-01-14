«Бавария» упустила победу на 95-й минуте кубкового матча и вылетела в серии пенальти

Во втором раунде Кубка Германии «Бавария» играла против «Хольштайн Киля» и была близка к победе с минимальным перевесом. Уже в дебюте фавориты повели, когда Серж Гнабри добавил мяч в сетку после того, как его выпустил из рук вратарь. Вскоре оборона «Баварии» уже привычно оставила Мануэля Нойера один на один с соперником, и Фин Бартельс свой шанс не упустил. Казалось, победный мяч был забит сразу после перерыва, это Лерой Сане со штрафного по идеальной траектории вложил мяч в девятку. Хозяева поля в компенсированное время отчаянно пытались отыграться и добились своего на 95-й минуте.

В итоге все решилось в серии пенальти, где «Бавария» была слабее - 5:6, а Мануэль Нойер не взял ни одного 11-метрового.