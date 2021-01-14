Флик шокирован вылетом «Баварии» из Кубка Германии

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о вылете из Кубка Германии. В рамках второго раунда соревнований чемпион Германии сенсационно уступил «Хольштайну» (2:2, 5:6 - по пенальти).

«Я шокирован. Команда очень расстроена результатом, мы хотели оформить требл в этом сезоне. Все решили детали. Мы доминировали над соперником, но «Хольштайну» удалось отыграться на последней минуте.

Хочу поздравить соперников. Они максимально выложились. Это был настоящий кубковый поединок», - передает слова Флика пресс-служба клуба.

Напомним, что «Хольштайн» выступает во второй Бундеслиге.