Флик шокирован вылетом «Баварии» из Кубка Германии

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14 Января 2021, 09:28,
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Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о вылете из Кубка Германии. В рамках второго раунда соревнований чемпион Германии сенсационно уступил «Хольштайну» (2:2, 5:6 - по пенальти).
«Я шокирован. Команда очень расстроена результатом, мы хотели оформить требл в этом сезоне. Все решили детали. Мы доминировали над соперником, но «Хольштайну» удалось отыграться на последней минуте.
Хочу поздравить соперников. Они максимально выложились. Это был настоящий кубковый поединок», - передает слова Флика пресс-служба клуба.
Напомним, что «Хольштайн» выступает во второй Бундеслиге.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик