Клозе не возглавит «Фортуну» из-за двух тромбов в ноге

Легендарный форвард сборной Германии Мирослав Клозе претендовал на должность наставника «Фортуны», но вынужденно приостановил карьеру по состоянию здоровья. У него обнаружены тромбы в ноге.

Ожидалось, что Клозе займёт вакантный пост в немецком клубе, но сегодня «Фортуна» объявила о назначении Кристиана Преуссера. Клозе заявил, что врачи запретили ему играть в футбол, плавать и бегать трусцой – бывшему нападающему «Баварии» придётся провести некоторое время в состоянии покоя.

Экс-форвард сборной Германии проконсультируется с рядом специалистов перед тем, как возобновит тренерскую деятельность. Такими данными располагает издание Sky Sports.

Напомним, что Клозе повесил бутсы на гвоздь в 2016 году, его последним клубом стал «Лацио». В прошлом сезоне он находился в тренерском штабе «Баварии».