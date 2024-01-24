Чемпион мира Дурм завершил карьеру в 31 год

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Эрик Дурм принял решение о завершении игровой карьеры.

Последней командой для 31-летнего игрока стал «Кайзерслаутерн», в составе которого Дурм выступал с 2022 года.

«Я перешёл в этот клуб полтора года назад с твёрдым намерением играть важную роль и завершить здесь свою карьеру. К сожалению, с лета прошлого года мне неоднократно приходилось бороться с травмами и проблемами со здоровьем, из-за чего я не смог помочь «Кайзерслаутерну» настолько, насколько хотелось бы мне лично и клубу. Эта ситуация заставила меня договориться о досрочном расторжении контракта», - рассказал игрок, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Дурм известен по выступлениям за «Боруссию», английский «Хаддерсфилд» и «Айнтрахт» из Франкфурта. В 2014 года Эрик провёл семь матчей в футболке сборной Германии, став чемпионом мира.