Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» подписал защитника молодёжной сборной Германии официально

03 Января 2024 • 18:33 Комментировать

Молодой защитник Натаниэль Браун – игрок франкфуртского «Айнтрахта». Об этом рапортует пресс-служба «орлов».

Браун перебрался во Франкфурт-на-Майне из «Нюрнберга», воспитанником которого является. Также в активе 20-летнего футболиста четыре матча за молодёжную сборную Германии. Контракт новичок «Айнтрахта» подписал с клубом до лета 2029 года.

Отметим, что сразу после подписания контракта Браун отправился обратно в «Нюрнберг», где будет играть в рамках арендного соглашения до конца текущего сезона.

«Айнтрахт» после 16 туров Бундеслиги с 24 очками идёт на шестом месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нюрнберг Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - зима 2024 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2024 Натаниэль Браун ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Января
18:33 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» подписал защитника молодёжной сборной Германии официально
17:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет Чупо-Мотинга слухи
16:20 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» готов отдать Вернера в аренду в «Манчестер Юнайтед»
16:09 · Германия. Бундеслига
Фёллер: «Возвращение Крооса? Всё возможно»
16:00 · Англия. Премьер-лига
«Вольфсбург», «Айнтрахт» и клуб из АПЛ хотят подписать Экитике
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд надеется оформить трансфер Санчо до следующего матча в Бундеслиге 1
15:22 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» принял решение по Хави Симонсу
15:06 · Германия. Бундеслига
​Стало известно, когда Сане примет решение по будущему
14:00 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн определился, кто будет первым номером сборной Германии на Евро-2024
13:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет продлить контракт с Нюбелем
13:02 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» хочет купить Фримпонга и Баэну
12:52 · Англия. Премьер-лига
Мален наверняка покинет «Боруссию» Дортмунд, если клуб арендует Санчо
12:44 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ – о награде игроку года в Южной Корее: «Это был самый особенный год в моей жизни»
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд приближается к трансферу Санчо
08:46 · Англия. Премьер-лига
Два клуба нацелились на Санчо
Все новости
Рекомендуем