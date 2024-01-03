Молодой защитник Натаниэль Браун – игрок франкфуртского «Айнтрахта». Об этом рапортует пресс-служба «орлов».

Браун перебрался во Франкфурт-на-Майне из «Нюрнберга», воспитанником которого является. Также в активе 20-летнего футболиста четыре матча за молодёжную сборную Германии. Контракт новичок «Айнтрахта» подписал с клубом до лета 2029 года.

Отметим, что сразу после подписания контракта Браун отправился обратно в «Нюрнберг», где будет играть в рамках арендного соглашения до конца текущего сезона.

«Айнтрахт» после 16 туров Бундеслиги с 24 очками идёт на шестом месте.