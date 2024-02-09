В Германии прервали матч из-за поведения болельщиков

В Германии прервали матч Второй бундеслиги между «Гамбургом» и «Ганновером». Игра остановилась при счёте 3:2 в пользу гостей в самом начале второго тайма.

Причиной паузы в игре стали плакаты с гостевого сектора болельщиков. На них изображен портрет Мартина Кинда, бывшего президента «Ганновера» с мишенью на лбу. Футболисты «Ганновера» пытались поговорить с фанатами, чтобы они убрали баннеры, однако переговоры ни к чему не привели. Спустя некоторое время фанаты гостевой команды сняли баннеры, в том числе с изображением Кинда и игру продолжили.

На данный момент команды, которые были уведены в подтрибунное помещение, вышли на поле и продолжили матч при прежнем счёте.