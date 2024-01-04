​Вильмотс возвращается в «Шальке»

Бывший капитан бельгийской сборной, в прошлом выступавший в «Шальке» Марк Вильмотс возвращается в клуб в качестве нового спортивного директора. Он займет место уволенного Петера Кнабеля.

- Мне не терпится приступить к работе с клубом. Это особый коллектив, я добился больших успехов с «Шальке» в качестве игрока. Сейчас мы должны вдохнуть новую жизнь в клуб и подготовить плазму для будущих успехов, - цитирует слова Вильмотса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что ранее Марк Вильмотс работал тренером, причем не без успеха - он привел сборную Бельгии к четвертьфиналу чемпионата мира в 2014 году.